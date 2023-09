Mercato Juve | Colpo fenomenale a giugno: “Giuntoli ci pensa”

Vittoria fondamentale della Juventus contro l'Empoli e qualche notizia di mercato niente male, riguardante il mercato. La Juventus ha la necessità di fare ordine per quel che concerne la pianificazione del futuro. Lo sa bene Giuntoli che in questa sessione di calciomercato s'è concentrato moltissimo sul mettere apposto i conti andando a vendere diversi calciatori e programmando introiti quasi certi con cessioni - ad esempio - legate a nomi come quello di Pellegrini o quello di Rovella. Nessuna acuto o colpo indimenticabile, ovviamente. Era previdibile, anche se qualche piccola speranza in tal senso c'era.