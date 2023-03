Calciomercato | La Juventus valuta uno scambio con Pogba

La Juventus sta lavorando in maniera molto significativa per quanto riguarda il calciomercato. Non se ne sta parlando moltissimo ma in queste ore non sono mancate indiscrezioni che lasciano intendere neanche troppo velatamente, quanto la dirigenza bianconera stia mettendo in moto i propri motori per cercare di pianificare al meglio quella che sarà un'estate di ricostruzione. Quasi totale. L'unico ad avere la certezza di un posto, è Max Allegri. Non credete alle bufale che si stanno leggendo in giro: il tecnico bianconero resterà dov'è anche il prossimo anno.