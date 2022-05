Mercato Juve, Pogba più Milinkovic? Gira una voce folle: cosa sappiamo

1 di 2

Mercato Juve, notizie su Milinkovic e Pogba.

Nei mesi scorsi vi avevamo preventivato un restyling massiccio a centrocampo ed è in effetti quello su cui la Juve starebbe lavorando per il mercato estivo. La priorità è proprio la mediana, che ha bisogno di forze nuove e - soprattutto - di grandissimo spessore. Le prime risposte stanno già per arrivare.

La Juventus ha effettivamente accelerato per Paul Pogba, il cui ritorno a Torino a parametro zero si avvicina sempre di più. Da quanto abbiamo raccolto, le parti sarebbero vicinissime e nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un nuovo contatto con Rafaela Pimenta, agente del francese.

Pogba scalpita per tornare a vestire bianconero, la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva. Ma la Juve non si ferma. E anzi, in queste ore sono tornate a circolare alcune voci clamorose anche su un altro grandissimo obiettivo di calciomercato per il centrocampo, cioè Milinkovic-Savic.