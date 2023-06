Mercato Juve | Pedullà, annuncio pesante: “Da quello che so…”

Tra penalizzazioni, infortuni e prestazioni deludenti, per la Juve è stata una stagione particolarmente negativa. I bianconeri dopo il -10 hanno terminato la Serie A in settima posizione, qualificati per la prossima Conference League ma fuori da Europa e soprattutto Champions League. Nonostante tutto, però, Massimiliano Allegri è stato confermato sulla panchina della Vecchia Signora, pronto a guidare la squadra anche la prossima stagione. Ora sarà il momento di pianificare i prossimi passi e in particolare il mercato: il colloqui tra Max e il ds Manna è servito proprio questo. La Juve ha già pronti i prossimi passi, parola di Pedullà.

Pedullà fa il punto sul mercato della Juve

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà e Sportitalia, Vlahovic e Chiesanon sono più incedibili. Il bomber serbo e l'esterno italiano hanno deluso nel corso di questa stagione e sono infelici a Torino. Per questo di fronte a una buona offerta potrebbero fare le valigie e salutare i compagni. Le loro cessioni sarebbero utili a finanziare il mercato, con la Juve che segue da vicino Zaniolo. L'ex Roma dal gennaio scorso gioca al Galatasaray e la squadra turca non lo lascerà partire per meno di 23 milioni di euro. Per quanto riguarda Milik, invece, il Marsiglia sarebbe pronto a fare uno sconto per il riscatto del polacco. Le due squadre stanno trattando per trovare un'intesa. A proposito di prestiti, nei prossimi giorni è atteso un incontro tra Juve e Lazio per discutere del futuro di Luca Pellegrini.