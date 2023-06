Juve, Cassano: “Allegri con il City avrebbe vinto 5 Champions? Non credo”

Intervenuto sulla BoboTv, Antonio Cassano è tornato a parlare della Juve e in particolare di Massimiliano Allegri

Intervenuto sulla BoboTv, Antonio Cassano ha parlato di Allegri: "Qualcuno dice: Allegri, con il City, avrebbe vinto 5 Champions League. Voglio dire a questo coglione che il City è in attivo in entrata, rispetto alle uscite Diversamente dalla Juve, che in due anni ha speso 250 milioni di euro.