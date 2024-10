Mercato Juve | Colpaccio a gennaio in attacco: 40 milioni per...

Cristiano Giuntoli tenterà un colpo di scena in vista della prossima stagione. Circolano voci di calciomercato davvero molto forti

Calciomercato, Juventus al lavoro anche sull’attacco

Il parco attaccanti della Juventus andrà rivisto, senza nessun genere di dubbio. In questo senso il calciomercato darà sicuramente una mano ma va detto che le ultime indiscrezioni rispetto a ciò che potrebbe succedere da qui in avanti, parlano tremendamente chiaro. Sì, perché Giuntoli pare avere le idee chiare anche su chi – eventualmente – andare a prendere. C’è Jonathan David che è il grande sogno della Juve e non solo. Si libererà a zero euro a Giugno, è un fenomeno e sta per salutare il Lille. La Juventus lo ha messo in cima alla propria lista dei desideri. Allo stesso tempo, però, ci sono anche altre opzioni che la Vecchia Signora sta valutando e che ci portano a dei nomi anche abbastanza sorprendenti. Uno, nello specifico.

Il nome a sorpresa che sta ciroclando in queste ore e in questi giorni ci porta a Randal Kolo Muani. L’attaccante classe 1998 in forza al PSG dove però non trova nessun genere di spazio. Al momento, la Juventus lo sta monitornando considerando che già a gennaio vorrebbe tentare un assalto al giocatore. Il PSG lo valuta 40 milioni di euro circa e questo, ovviamente, è un tema. La Juventus è pronta ad investirli?

All'estero sono convinti di sì. Ossia, scrivono che Giuntoli vuole osservare il giocatore ancora per qualche tempo e poi prendere una decisione. Se alla Juve piacerà, se ci vorrà puntare, non sarà un problema spendere quella cifra. Considerando che con il PSG si potrebbe imbastire anche una doppia operazione che dovrebbe portare a Skriniar in difesa e – appunto – a Randal Kolo Muani in attacco. Quello che succederà lo staremo a vedere.