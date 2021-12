Mercato Juve / Momblano spiazza tutti: “Nome a sorpresa, lo so per certo”

In questi ultimi giorni vi stiamo riportando davvero tante novità a sorpresa che riguardano molto da vicino la Juve e i suoi movimenti di mercato in vista di gennaio e non solo. Molte voci, alcune delle quali decisamente clamorose. Chi segue costantemente Juvenews, saprà di cosa stiamo parlando.

Noi, come sempre, vi riportiamo ogni indiscrezione che circola in ambiente bianconero con dovizia di particolari, come è giusto che sia. Ma vi avvertiamo sempre quando bisogna prendere alcune notizie con le pinze, cercando di dribblare le tante fake news che come al solito circolano e impazzano sul web.