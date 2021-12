Calciomercato Juventus / Balzarini avverte tutti: “Tifosi, preparatevi…”

Siamo solamente a dicembre, con ancora più di cinque mesi di campionato e una sessione di calciomercato di fronte a noi. Ma già da ora si può tranquillamente dire che, almeno fino a questo momento, questa sia una stagione decisamente disgraziata per la Juventus. Non solo per i risultati sportivi sul campo - molto deficitari e preoccupanti - ma anche per tutta una serie di situazioni extra campo che ciclicamente si ripresentano e che inevitabilmente minano la serenità di tutto l'ambiente bianconero.