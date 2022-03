Mercato Juve / Leonetti spiazza tutti con un nome folle: “Mi risulta che…”

Juve al lavoro sul mercato no stop . Questo è il periodo dei sondaggi, dei primi abboccamenti, delle idee e dei primi contatti. Insomma, siamo alla fase di studio preliminare, prima di tuffarsi completamente nel calciomercato estivo. Che, in effetti, si avvicina sempre di più. La Signora si muove e anche parecchio.

Il club bianconero infatti sta tenendo aperte diverse piste, cercando di non precludersi nulla. Ma, al contrario, di avere più scelta possibile a disposizione . La Juventus ha sempre cercato di muoversi in anticipo anche nelle scorse sessioni di mercato. Questa volta però pare essere più attiva che mai.

Forse qualche fallimento di troppo del recente passato ha insegnato, o comunque c'è la forte volontà di non ripetere nessun errore. Adesso, dopo qualche anno di sofferenza e di scivoloni, non si può proprio più sbagliare. Ecco perché in questo periodo stanno circolando davvero tante notizie di calciomercato in orbita Juve. E le ultime rivelate dal noto giornalista Franco Leonetti sono davvero clamorose <<<