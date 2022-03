News Juve / L’ultima indiscrezione fa scoppiare il terremoto: follia o realtà?

Come un fulmine a ciel sereno, in queste ultime ore è spuntata una notizia pesantissima sul futuro della Juve e della presidenza bianconera

La Juventus, tra voci di mercato e una stagione ancora da portare a termine, è sempre al centro dei riflettori. Il club bianconero, dopo un avvio di stagione tutt'altro che positivo e un'amarissima eliminazione dalla Champions League, deve chiudere l'annata in crescendo. L'imperativo è arrivare quantomeno tra le prime quattro per centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions. E - magari - arrivare anche in fondo in Coppa Italia . L'obiettivo europeo è comunque il più importante. Anzi, fondamentale per portare avanti il progetto Juve, anche in ottica calciomercato.

Il direttore di Tag43.it Paolo Madron ha infatti rilanciato un'autentica notizia bomba, che preannuncia un possibile terremoto ai piani alti della Continassa. Ecco quanto riferito dal giornalista sul proprio profilo Twitter: "Dopo aver cercato invano di venderla, John Elkann ha deciso che il prossimo presidente della Juventus sarà suo fratello Lapo". Un'indiscrezione pesantissima, che prevedrebbe un imminente avvicendamento alla presidenza del club bianconero e, dunque, la fine dell'era di Andrea Agnelli al comando della Juve. Per ora, lo sottolineiamo, non arrivano altri spifferi in merito né ulteriori conferme. Registriamo dunque la notizia lanciata da Madron, in attesa di capire se ci saranno veramente sviluppi in tal senso nelle prossime settimane.