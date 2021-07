Mercato Juve, indiscrezioni confermate: ecco chi può sbarcare a Torino!

Occhio alle sorprese. Già perché il calciomercato della Juventus potrebbe portarne in dote alcune durante questa estate. La società bianconera pare al momento molto abbottonata, non si sbilancia più di tanto e ad una prima occhiata il mercato della Juve potrebbe apparire abbastanza statico in questo momento, a parte l'affare Locatelli che sembra l'unico veramente concreto. In effetti, prima di operare con maggiore libertà, la Vecchia Signora avrà bisogno di sistemare alcune questioni importanti.

Su tutte, il futuro di Cristiano Ronaldo, che sarà determinante per capire in che direzione muoversi. Poi saranno necessarie ovviamente anche delle cessioni. Ma, come detto, attenzione ai possibili colpi di scena, perché senza dubbio la Juventus si sta già muovendo sotto traccia e in diverse direzioni. In queste ore infatti sono spuntate alcune novità molto interessanti che stanno trovando anche diverse conferme: ecco di cosa si tratta <<<