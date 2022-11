La Juve non si ferma più, colpo da 40 milioni per sognare / Mercato

La Juventus si è svegliata. Quinta vittoria consecutiva su un campo ostico come quello di Verona, e tre punti in cascina che proiettano i bianconeri in zona Champions. Il Napoli capolista dista 10 punti, sono tanti, ma a gennaio partirà un altro campionato e potrà succedere di tutto. Perché si può avere fiducia per il 2023? Beh innanzitutto i bianconeri recupereranno tutti gli infortunati, le cui assenze hanno condizionato in negativo questo inizio di stagione. In più a gennaio c'è la possibilità di puntellare la squadra per regalare ad Allegri una rosa che possa provare a vincere l'Europa League e possa tentare la rimonta in campionato. Non una gran rivoluzione nella sessione invernale, ma colpi mirati e di grandissima qualità. In queste ore si è accesa una pista che aumenterebbe senza dubbio il livello della Vecchia Signora<<<