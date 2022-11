Mercato Juve, idee e follie: ci sono 10 mostri sulla lista di Cherubini

Sta per chiudere la prima parte di stagione per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Questo mese e mezzo abbondante che ci separerà dalla riapertura del calciomercato, sarà sfruttato dai club europei per pianificare le operazioni da portare a termine fra gennaio e giugno. La Juventus sarà una delle società più attive, sia per l'ambizione che la contraddistingue, sia perché c'è bisogno di un profondo restyling.