Mercato, la Juve è impazzita? Al posto di Vlahovic vogliono prendere…

In questi giorni non si fa altro che parlare di quello che potrebbe avvenire in estate, quando il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. La Juventus sembra essere abbastanza confusa, per ora. E in effetti dalle notizie che escono fuori, questa assenza di idee chiare si percepisce. Va detto che ogni indiscrezione va presa con le pinze ma il punto di partenza sarà sempre e comunque legato prima di ogni cosa alle uscite.

Probabilmente lo sa anche lui, Dusan. Vlahovic non sta segnando ma quel che più preoccupa è che ora come non mai, sembra un calciatore triste. Lo diciamo sportivamente parlando, ovviamente. Quando è arrivato aveva fame, rabbia e voglia di spaccare il mondo. Oggi sembra più spento e questo, non può non preoccupare. Anche per questa ragione - soprattutto per questa ragione - la Juventus si sta guardando intorno per cercare un calciatore su cui puntare lì davanti. Ovviamente, dopo aver aver venduto eventualmente Dusan a una somma superiore agli 80 milioni di euro. Ebbene: in queste ultime ore si sta facendo largo un nome che però, a noi, delude parecchio <<<