Mercato Juve / Di Maria-Rabiot, arriva il doppio annuncio sul rinnovo

Corre la Juventus in campo, non va di pari passo la giustizia sportiva. Ci sarà infatti ancora da aspettare per la società bianconera prima di scoprire quello che sarà il verdetto. Annullamento della penalizzazione, tutto invariato, o addirittura ulteriori punti tolti: tutto è in bilico, ma filtra ottimismo dai vertici societari. In ogni caso, la squadra di Allegri è convinta di poter comunque entrare in Champions anche con la penalizzazione e continua a lavorare in questo senso. Attenzione però alle novità di mercato e, in particolare, a quelle legate ad alcuni rinnovi.