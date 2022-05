Carnevali: “Non c’è nessuna richiesta ufficiale per Scamacca”

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha analizzato alcune dinamiche di calciomercato, parlando di Scamacca.

redazionejuvenews

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, parlando del prossimo calciomercato. Ecco le sue parole su Scamacca, seguito da diversi club, anche dalla Juventus, che prima di prendere Vlahovic aveva messo gli occhi sull'ex Ascoli: "Ancora deve partire tutto, non c'è alcuna richiesta ufficiale. Come lui abbiamo altri giocatori importanti, ma credo sia importante capire il desiderio del Sassuolo di cercare di mantenere la squadra il più possibile competitiva per la prossima stagione. Non ci andremo a privare dei nostri giocatori migliori con facilità. Io credo che dovremo aspettare gli ultimi giorni, all'inizio difficilmente si muoverà qualcosa. Le società italiane qualche difficoltà ce l'hanno, il numero di trasferimenti sarà ridotto".

Su Pinamonti e Casadei, calciatori di proprietà dell'Inter, che potrebbero partire in prestito: "Credo sia difficile, è diventato un giocatore importante che può ambire anche a club più importanti, ma soprattutto ha un valore di mercato per noi non accessibili. Una società come la nostra deve puntare a investire su cifre inferiori per pensare in futuro di poterli rivendere. Credo sia complicato, anche se lo vorremmo molto volentieri perché è tra i giocatori più importanti nel suo ruolo. Casadei?L'avevamo già chiesto all'Inter lo scorso anno, credo sia un profilo molto interessante di cui la società nerazzurra non vorrà privarsi".

Sulla stagione del Sassuolo e su Marotta: "Più che positivo, siamo partiti con un allenatore nuovo, giocatori giovani e nuovi, dopo averne sostituiti di diversi. Questo ci deve dare anche il desiderio di continuare su questo percorso, il prossimo sarà il decimo anno del Sassuolo in A. Ci siamo rivisti ora per la prima volta, non c'è bisogno di fare pace, ci mancherebbe. Non abbiamo parlato di mercato, credo sia stato un momento piacevole per passare una serata, non si è parlato di calcio ma di altro".