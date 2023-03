Calciomercato Juventus / Novità pesanti: “Addio Vlahovic? Al suo posto…”

Un enorme punto interrogativo aleggia sul reparto d'attacco della Juventus in vista del prossimo futuro. In particolare, i dubbi più grandi riguardano ovviamente il destino di Dusan Vlahovic , che tra l'altro sta attraversando un periodo di appannamento e di calo evidente sia nei numeri che nelle prestazioni.

Tante le voci di mercato che riguardano il centravanti serbo classe 2000, che mantiene una lunga lista di estimatori. In Inghilterra, ad esempio, c'è il Manchester United che lo monitora. Ma soprattutto c'è il ricchissimo Newcastle, che sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta da circa 90 milioni di euro. In Spagna, invece, occhio al Real Madrid. I Blancos starebbero pensando a Vlahovic per il dopo-Benzema. Insomma, le possibilità che l'ex Fiorentina saluti la Juve in estate ci sono e sono anche abbastanza concrete.