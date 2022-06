Calciomercato Juventus: Allegri sogna questa formazione per il 2023

Come scenderà in campo la Juve il prossimo anno? Difficile dirlo a giugno, ma quel che è certo è che Massimiliano Allegri esige una squadra forte e nettamente rinforzata in gran parte dei ruoli. L'obiettivo, mai nascosto da mister e società, è infatti quello di mettere in piedi una formazione molto importante, capace di tornare a competere per vincere da subito.