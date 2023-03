Mercato Juve / Di Maria, arriva l’annuncio che mette un po’ paura

In queste ore frenetiche - dopo la grande vittoria di San Siro - c'è spazio anche per alcune indiscrezioni di mercato che sembrano svelare abbastanza palesemente come nella mente dei bianconeri ci sia l'assoluta voglia di provare a fare qualcosa di grande in vista della prossima estate. Elkann, in questo senso, pare avere le idee davvero molto chiare.

La volontà del club è sicuramente quella di riuscire a risolvere prima di tutto le questioni che non possono rimanere in sospeso. Per intenderci: gente come Rabiot e Di Maria farà parte oppure no del progetto bianconero, a breve e lungo termine? Per quanto riguarda il Francese, in queste ore è uscita fuori una voce abbastanza grossa relativa al PSG che vorrebbe riportarlo a Parigi. Il suo contratto è in scadenza a giugno di quest'anno e per questo motivo la Juventus ha il dovere assoluto di accelerare. Che vuole fare? Qual è il piano?