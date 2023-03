Mercato Juve – La formazione da sogno per il 2024: mammamia! / News

1 di 12

Una formazione da sogno

La formazione dei sogni di Allegri

La Juventus corre forte e non ha nessuna intenzione di smettere. Gli obiettivi della squadra guidata da Max Allegri sono chiarissimi: arrivare fino in fondo in Europa League e in Coppa Italia, ma anche rincorrere il piazzamento Champions League in campionato. Nel frattempo, però, la dirigenza bianconera guarda anche già al futuro.

Come sarà la Juve del prossimo anno? Difficile dirlo adesso con certezza, ma di sicuro l'intenzione è quella di rimanere estremamente competitivi ai massimi livelli. Per questo, in estate sono attesi rinforzi importanti dal mercato in praticamente ogni reparto, al netto anche di alcune cessioni che naturalmente ci saranno.

Basandoci dunque sulle ultime notizie di calciomercato che stanno circolando in ambiente Juventus in questo periodo, oggi cerchiamo di immaginare quella che potrebbe essere al formazione titolare dei bianconeri per il prossimo anno. Tra grandi sogni di mercato e obiettivi concreti, ecco la carrellata ruolo per ruolo <<<