Deschamps: “Rabiot continui a giocare come sta facendo. Su Pogba..”

"Rabiot continui a giocare con noi come fa con la Juve.Su Pogba, non ho dubbi sulla sua forza mentale, spero che ci sia anche la tenuta atletica. Adrien lo conosco bene e non penso abbia veramente voglia di fare il capitano, anche per via del suo carattere. L’importante è che continui a giocare con noi come fa già con la Juventus. Per me va bene lo stesso così, indipendentemente dalla fascia. Paul è fuori ormai da qualche mese a causa dei vari infortuni, ma sono ottimista e conoscendolo penso che lui, come Kanté, farà tutto il necessario per tornare ad essere competitivo, innanzitutto con la Juve".