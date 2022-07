Mercato Juve: De Ligt-Bayern, poi Koulibaly. E dopo Zaniolo, un altro colpo!

Lo sbarco a Torino di Paul Pogba e Angel Di Maria , la cessione di Matthijs De Ligt , la caccia ai sostituti, la trattativa per Nicolò Zaniolo e non solo: il mercato della Juve in queste ore è assolutamente febbricitante. Nomi a raffica sia in entrata che in uscita, aggiornamenti che arrivano di ora in ora e tante, tantissime voci che spuntano di continuo.

Come vi abbiamo già riferito nelle scorse ore, ora tutte le parti in causa avrebbero fretta di chiudere la storia. De Ligt vuole il Bayern Monaco, i bavaresi vogliono De Ligt e la Juventus vuole incassare il prima possibile i soldi della cessione. Cash che servirebbe per chiudere subito altri colpi in entrata. Lunedì potrebbero sbarcare a Torino i dirigenti del Bayern e potrebbero alzare la loro offerta, avvicinandosi alla richiesta bianconera di circa 100 milioni. E, come riferisce anche Tuttosport, in cima alla lista bianconera per sostituire De Ligt c'è sempre Kalidou Koulibaly. Un colpo di mercato non certamente semplice, ma per il quale la Juve sta lavorando ormai da settimane anche con Fali Ramadani, agente di KK e intermediario con il Napoli. L'uscita di De Ligt potrebbe permettere alla Juve di sferrare l'assalto decisivo a Koulibaly, ma non solo. In entrata infatti, c'è anche Zaniolo. E, dopo di lui, la Vecchia Signora avrebbe anche già deciso il suo prossimo grande colpo <<<