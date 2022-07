Mercato Juve – Agnelli tratta un nome segreto da 90 milioni, dicono | News

Non solo Zaniolo e Koulibaly: stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Juve starebbe puntando un top player totalmente a sorpresa

Il mercato della Juve sta ruotando intorno a nomi ormai ben noti da tempo. Matthijs de Ligt in uscita più i vari Nicolò Zaniolo, Kalidou Koulibaly, Gabriel, Nahuel Molina e ancora tanti altri in entrata. Le tre trattative più calde del momento sono senza dubbio quella relativa al trequartista giallorosso con la Roma, quella con il Bayern Monaco per la cessione di De Ligt e quella per il sostituto del centrale olandese, con KK che rimane in cima alla lista della Juventus. Ma il calciomercato bianconero si muove anche sotto traccia per altri nomi, magari non così tanto reclamizzati come gli altri. In particolare, stando alle ultime notizie di mercato, la Juve avrebbe un obiettivo enorme nel mirino.

Un nome segreto, un Mister X sul quale i vertici bianconeri - con addirittura il presidente Agnelli in prima linea - che ci starebbero lavorando sul serio. La soffiata è stata confermata anche dal noto giornalista Andrea Bosco nel suo editoriale per TuttoJuve. "Non dirò il nome del centrocampista tedesco che la Juventus ha messo nel mirino. - scrive il giornalista, che poi continua - Mi è stato riferito che si sarebbe mosso Andrea Agnelli in persona con l'Ad della società che lo ha sotto contratto". La Juve avrebbe anche registrato la richiesta da parte di questo club per il giocatore misterioso: 90 milioni di euro. Bosco sottolinea anche che "le potenzialità del giocatore in questione sono enormi. Uno dei quattro migliori in Europa, probabilmente, nel suo ruolo". Ma chi potrebbe essere quindi questo giocatore? Incrociando le informazioni rivelate dal giornalista, noi abbiamo cercato di rispondere a questa domanda. E i nomi che sono usciti fuori, in effetti, sono di quelli davvero importanti.

Juve, ecco i papabili Mister X

Un centrocampista totale di nazionalità tedesca e dai costi molto elevati. Il primo indiziato potrebbe essere Joshua Kimmich, 27enne di proprietà del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. Un giocatore esperto e di livello internazionale, molto duttile e dalla valutazione che si aggira proprio intorno agli 80/90 milioni di euro. Oppure c'è Leon Goretzka, altro campione tedesco in forza al Bayern. Il vero prototipo del "tuttocampista", che abbina grandi qualità fisiche ad un'ottima tecnica. Più complicato invece che si possa trattare di Kai Havertz: il giocatore del Chelsea è molto più offensivo e probabilmente costerebbe più di 90 milioni di euro. Occhio infine a due suggestioni di grandissime prospettive future: Jamal Musiala e Florian Wirtz. Il primo, sempre del Bayern, è un trequartista di 19 anni che è esploso nell'0ultima stagione in Baviera. Occhio però soprattutto a Wirtz del Bayer Leverkusen, altro classe 2003 che è stato già accostato alla Juventus nel recente passato. Un predestinato, dai costi molto vicini a quelli di cui abbiamo parlato. Uno di questi potrebbe veramente essere il Mister X bianconero, staremo a vedere. Intanto però, attenzione anche ad altre grosse news per il calciomercato della Juventus in entrata. Agnelli pronto a scatenarsi: oltre a Zaniolo, adesso sogna altri 5 colpi da urlo! <<<