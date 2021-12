Mercato Juve / Conferme su un fuoriclasse: “Arrivano segnali…”

Che la Juventus stia vivendo una stagione complicata è quantomeno un eufemismo. E che il campionato stia regalando molte più delusioni che gioie, ci pare sinceramente un'ovvietà. Ci mancavano solo problematiche extra campo a peggiorare le cose. Problematiche che - puntualmente - si sono presentate con il caso plusvalenze. Tralasciando le questioni che coinvolgono la dirigenza bianconera, l a volontà del club è cercare di intervenire per aiutare Allegri a risollevare le sorti della Juve in questa stagione.

Già a gennaio, quando potrebbero arrivare almeno un paio di rinforzi. Poi ovviamente molto dipenderà anche dalle cessioni e da chi lascerà la Continassa. Ma l'intenzione della Juventus sarebbe quella di intervenire sia a centrocampo che in attacco. Se in mediana è evidente la carenza di giocatori di qualità e il livello medio del reparto è calato drasticamente negli ultimi anni, l'attacco è invece orfano di un centravanti di razza. Un bomber da almeno 20/25 gol a stagione, se non di più.