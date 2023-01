Juventus, Francesco Calvo nominato Chief Football Officer

Giornata di novità per la Juventus . I bianconeri, hanno comunicato, con una nota ufficiale, la nomina di Francesco Calvo come CFO, Chief Football Officer. Ecco i dettagli: "Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica la nomina di Francesco Calvo, già Chief of Staff della Società, quale Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino.Al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico Cherubini, il Women’s Football Director, Stefano Braghin, e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti.

La scelta presa dalla Juventus arriva dopo l'inibizione di diverse dirigenti per l'inchiesta plusvalenze, soprattutto per quanto riguarda la figura di Federico Cherubini. Calvo, già nel roster dei bianconeri da diverse stagioni, è tornato a Torino nel 2022 dopo le esperienze al Barcellona e alla Roma, anche se precedentemente il dirigente è rimasto alla Juventus per tanti anni. Certamente un periodo di cambiamenti per la Vecchia Signora, principalmente per l'ambito dirigenziale, anche se le novità potrebbero non essere finite, in attesa di nuovi avvicendamenti.