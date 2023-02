Mercato – Come cambia l’attacco della Juve: voci su Icardi mentre Lukaku…

Il futuro della Juventus è tutto in divenire. Le vicende processuali e i risultati sul campo possono cambiare in maniera drastica il destino della Vecchia Signora, anche se John Elkann ha sempre rassicurato i tifosi sul fatto che comunque andranno le cose, la Juve non verrà ridimensionata. Certo è che la situazione finanziaria, in un modo o in un altro andrà risollevata. Fino al 2025 non verranno compiuti altri aumenti di capitale. Ecco allora che il mercato dovrà autofinanziarsi. In tal senso le probabili maxi offerte per i big bianconeri verranno attentamente valutate.