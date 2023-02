Calciomercato Juventus / Lo vogliono tutti: arriva a Torino con uno scambio

E' tornato il sorriso in casa Juventus dopo il convincente successo sulla Salernitana. Vendicato il rocambolesco pareggio dell'andata in cui la decisione di annullare il gol regolare di Milik aveva scatenato un autentico putiferio. Grande protagonista della notte dell'Arechi è stato Dusan Vlahovic , autore di una prestazione maiuscola, condita da due gol e da un assist per la rete di Kostic. Allegri proclama come obiettivo la salvezza, ma sotto sotto lo sappiamo tutti che sta pensando ad un piazzamento europeo.

Qualificarsi in Europa sarebbe fondamentale non solo per le finanze del club, ma anche per mantenere un certo prestigio in ottica campagna acquisti estiva. La Vecchia Signora non ha operato in entrata durante la finestra invernale, ma è pronta a fare le cose in grande in estate. Cherubini ed il suo staff stanno seguendo da mesi un calciatore, sul quale la concorrenza è aumentata vertiginosamente, ma la Vecchia Signora disporrebbe di un asso nella manica<<<