Mercato, Di Marzio spiazza tutti: “La Juve ha deciso che…”

Diciamoci la verità, la sessione invernale di calciomercato è scivolata via quasi come se nessuno se ne accorgesse. In particolare la Juventus, che si è concentrata su altre vicende, ben più importanti al momento. La scelta di non operare in entrata è stata dettata sia dal non esporsi troppo finanziariamente visto il futuro in bilico della Vecchia Signora, sia dal fatto che prima bisogna capire che fine faranno diversi calciatori già presenti in rosa. Delle mosse future della Juve in chiave mercato ha parlato il noto giornalista Gianluca Di Marzio che si è sbilanciato sul futuro di vari big<<<