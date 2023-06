Giuntoli-Juve: è fatta! Ecco la prima operazione di calciomercato

Giuntoli nuovo dirigente della Juventus: è fatta. Per questo motivo, in queste ore si inizia a parlare di quelle che potrebbero essere le sue mosse in sede di calciomercato. I bianconeri potranno infatti avvalersi di un vero e proprio fenomeno che è stato capace di portare il Napoli allo scudetto e che adesso, farà di tutto per prendere in mano la situazione in casa Juve con tante questioni da risolvere. Ma quale potrebbe essere la prima? Noi abbiamo provato ad indagare. E a capire quello che potrebbe succedere.