Giuntoli ribalta la Juventus: ecco chi può mandare via! / Calciomercato

Oggi abbiamo deciso di fare il punto della situazione rispetto a quelle che potrebbero essere le sue prime scelte in vista di un'estate che si pre-annuncia bollente. Quali potrebbero essere le prossime mosse di Giuntoli? Proviamo a capirlo, considerando che nelle sue idee ci sarebbe quella - come detto - di andare a vendere nel miglior modo possibile i giocatori per cui dovessero arrivare delle offerte. Ed è in questo senso che si ragionerà. A fronte di offerte importanti, non ci saranno troppi problemi a liberarsi di questo o quel calciatore. Ecco allora di chi stiamo parlando, nella nostra lista <<<