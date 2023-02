Mercato Juve | Non solo Vlahovic: altro addio enorme in arrivo? Pare che…

Vi abbiamo raccontato del possibile approdo di Dusan Vlahovic al Real Madrid in estate per sostituire Karime Benzema, che vedrà scadere il suo contratto con i Blancos a giugno. Pare infatti che il centravanti serbo abbia dato mandato al suo entourage di cominciare ad imbastire la trattativa per portarlo in Spagna. Ma attenzione perché anche l'Arsenal resta in agguato. Già nella finestra invernale aveva effettuato un sondaggio per il numero 9 bianconero, senza affondare il colpo di fronte alle richieste esagerate della Vecchia Signora (100 milioni). E' chiaro che una Juve senza coppe europee rischia di dover salutare diversi campioni. L'ultima indiscrezione arriva direttamente dall'Inghilterra e fa tremare i tifosi juventini<<<