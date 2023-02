Calciomercato Juventus / Ultim’ora Vlahovic: decisione presa per giugno

Vigilia di Coppa Italia per la Juventus che giovedì sera affronterà la Lazio di Sarri all'Allianz Stadium. Mister Allegri in conferenza stampa ha confermato le assenze di Bonucci e di Pogba, mentre ha ipotizzato un impiego dal primo minuto di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è reduce da un lungo stop dovuto alla pubalgia, che ne ha condizionato questo inizio di stagione. L'ex Fiorentina è stato al centro di numerose voci di mercato durante l'ultima sessione invernale, ma alla fine è rimasto alla Continassa. Alcune indiscrezioni parlavano di un suo ok al trasferimento in Premier all'Arsenal, che però non ha garantito alla Juve la cifra richiesta (100 milioni). In queste ore sta circolando un'altra voce piuttosto pesante sul futuro del numero 9 bianconero<<<