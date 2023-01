LIVE Calciomercato Juventus / Sky Sport: “Sfida a Marotta per un nuovo colpo”

Il calciomercato è entrato ufficialmente nel vivoe tutte le squadre di Serie A si stanno muovendo, chi più chi meno, per migliorare le rose a disposizione dei propri allenatori. La Juventus ha i fari puntati in particolare sul reparto arretrato, ma non si possono escludere operazioni anche nelle altre zone del campo, visto che ci sono diverse possibili uscite che potrebbero aprire le porte a nuovi arrivi. Nel nostro live aggiornato costantemente troverete tutte le notizie più succulente sui movimenti della Vecchia Signora in ottica calciomercato. Vi basterà cliccare sul reparto che più vi interessa e leggere tutte le ultime news riguardo alle trattative e alle voci circa i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti.