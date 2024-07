“Vuole solo la Juventus” / Di Marzio lancia la bomba di mercato

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione rispetto ad un colpo di mercato vicinissino alla Juventus

La Juventus non molla la presa per quel che riguarda il calciomercato e continua a lavorare per costruire una rosa che possa essere profonda e qualitativa, da mettere a disposizione di Thiago Motta. Che pare avere le ambizioni altissime, proprio come i tifosi e la dirigenza. Quest’anno Giuntoli ha potuto lavorare con grande libertà ed i risultati, man mano, si stanno vedendo. Gli acquisti portati a termine dimostrano come le idee del club Juventino siano chiare a tal punto da prevederne ancora altri. E su questo, davvero, non ci piove.

L’addio di Soulé rappresenterà un altro punto di svolta per la Juve che con i soldi incassati potrà investire in maniera significativa su dei nomi che stanno circolando da qualche giorno e su cui mancava (proprio per una questione economica) la possibilità di tentare l’affondo finale. Ragione per cui da qui a breve potrebbero esserci delle novità interessanti su Todibo per cui Di Marzio ha pochi dubbi: “Jean-Clair Todibo ha ribadito il suo “no” al West Ham perchè il francese vuole solamente la Juventus. I bianconeri hanno chiesto in prestito con diritto di riscatto il francese, ora bisogna capire quanto il club torinese offrirà per il prestito oneroso al Nizza“. Insomma, dopo Thuram e Duglas Luiz, un altro colpo sembra ad un passo dalla Juventus. E – vedrete – anche questo non sarà l’ultimo. E sempre parlando dei bianconeri, massima attenzione: pare che qualcos’altro di molto grosso si stia muovendo in sede di calciomercato <<<