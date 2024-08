Di Marzio: “La Juventus ha l’alternativa a Gonzalez”

Marzio ha parlato del calciomercato della Juventus spiegando che i bianconeri avrebbe un piano di riserva a quello che porterebbe a Gonzalez

Gianluca Di Marzio ha parlato del calciomercato della Juventus riguardante gli esterni d’attacco. Ecco cosa ha detto: “Sono ore calde per quel che riguarda il calciomercato in entrata della Juventus. Il focus degli uomini mercato bianconeri riguarda il ruolo degli esterni d’attacco: l’intenzione bianconera è acquistare due calciatori, uno dei quali nelle intenzioni della Juve dovrebbe essere Nico Gonzalez, argentino della Fiorentina“.

Stearling piano di riserva della Juventus

Il giornalista ha proseguito: “Per quanto riguarda l’altro nome, nella lista bianconera c’è anche Raheem Sterling, inglese classe 1994, attualmente al Chelsea. Sterling diventerebbe un’opportunità in entrata perché il Chelsea nel suo stesso ruolo sta acquistando un altro giocatore, il portoghese Pedro Neto del Wolverhampton: una situazione che potrebbe portare l’ex Manchester City a lasciare Stamford Bridge per trasferirsi altrove. Certamente se la Juve dovesse decidere di puntare su Sterling non avrebbe vita facile: ci sarà sicuramente molta concorrenza e non solo in Premier League. In Italia però i bianconeri si stanno già informando per capire le condizioni e la fattibilità di un’eventuale operazione. Nell’ultima stagione, Sterling ha disputato 31 partite in Premier League, segnando un totale di 8 gol e fornendo 8 assist. Per la Juve restano comunque in piedi anche le piste che portano a Francisco “Chico” Conceicao e Jadon Sancho, come anticipato nelle scorse settimane. L’idea dei bianconeri è quello di acquistare un calciatore in prestito”.