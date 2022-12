Calciomercato Juventus / Allegri può scartare un regalo da urlo a gennaio

Il terremoto che ha investito la Juventus sta tenendo in apprensione i tifosi bianconeri, i quali temono che la situazione processuale possa influire sul futuro sportivo del club. La possibilità che i risultati ottenuti sul campo vengano delegittimati da una penalizzazione esiste, ma non è così probabile come tanti media e addetti ai lavori raccontano. Anche un po' per scaramanzia, tuttavia, preferiamo non esprimerci al momento. Possiamo però raccontarvi che cosa bolle in pentola in ottica calciomercato. Perché la Vecchia Signora è più attiva che mai e potrebbe stupire di nuovo tutti con uno o più acquisti top già nella finestra invernale<<<