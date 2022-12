Conferme su Zidane alla Juve, come cambierebbe la squadra col francese / News

Il profilo di Zinedine Zidane è uno di quelli che fa sognare i tifosi juventini, memori delle mirabilie compiute dal fuoriclasse francese con la maglia bianconera e dei tanti trofei portati a casa da allenatore al Real Madrid. Zizou manca da un anno e mezzo dal palcoscenico internazionale. Per lui potevano aprirsi le porte nella nazionale transalpina, sulla panchina della quale, a sorpresa, pare che sarà confermato Deschamps. Una svolta inaspettata che spingerebbe Zidane a valutare altre proposte. Non è un mistero il suo desiderio di allenare la Vecchia Signora prima o poi e ora potrebbe essere davvero il momento giusto. United, Psg e Chelsea pensano al tecnico francese, ma per Zizou al primo posto c'è la Juventus. Un quotidiano prestigioso come L'Equipe conferma che il club bianconero sarebbe la priorità di Zidane, il quale potrebbe portare a Torino diversi calciatori importanti, sconvolgendo per certi versi i piani della società piemontese<<<