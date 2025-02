Motta: “Vlahovic è convinto, oggi bene caratterialmente”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della vittoria con l'Empoli.

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a DAZN: “La miglior notizia è la vittoria, faccio i complimenti ai miei giocatori per il coraggio e la vittoria ottenuta meritatamente: oggi si sono presi tante responsabilità in campo perché sono giocatori forti. Sono felice per loro, perché se lo meritano per l’impegno che hanno messo dal primo giorno di lavoro a oggi. Il cambio di Yildiz? Eravamo sul pareggio e quando ho chiamato Dusan abbiamo fatto subito gol, ho preferito togliere lui e non Kolo Muani per avere un uomo in più in area. Sono felice anche per Dusan che ha contribuito col gol ma anche col suo lavoro. Siamo un gruppo coeso, mi dispiace per chi non è entrato. Ora pensiamo al Como”.

Su Vlahovic

“Lui è convinto, vedo la sua faccia, la voglia che ha e la rabbia per questa situazione in cui non dovremo essere. Ha giocato sempre, anche quando non era al cento per cento. Oggi quando è entrato ha aiutato la squadra a vincere, è una bella vittoria. La nostra priorità è uscire palla a terra, quando troviamo squadre che vengono a pressare uomo a uomo è importante utilizzare i nostri attaccanti. Abbiamo giocatori molto veloci che possono mettere in difficoltà l’avversario e dobbiamo sfruttarli. La giocata di Yildiz? Bellissima, ma questo per lui è normale perché è un giocatore di grandissimo talento. Ha fatto un’ottima partita, non si meritava di uscire in quel momento ma siamo tanti e si fanno le scelte per il bene della squadra. Lui lavora tantissimo, ci sta dando una grandissima mano, è un ragazzo molto giovane e abbiamo grande fiducia in lui”. Intanto ecco il report della gara<<<