Calciomercato, Newscastle su Gatti: la Juventus valuta la cessione

Il Newcastle avrebbe messo gli occhi su Gatti, difensore della Juventus: il club bianconero valuterebbe la cessione in questo calciomercato

Il Newcastle piomba su Federico Gatti. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club inglese valuterebbe proprio il difensore italiano della Juventus e della Nazionale come puntello per rafforzare il proprio reparto difensivo. Negli ultimi giorni i sondaggi del club di Premier League si sono intensificati trovando una sostanziale apertura da parte della Juve.

Il sacrificio di Gatti per arrivare a Calafiori

La Juventus valuterebbe il proprio difensore centrale titolare tra i 25 e i 30 milioni di euro. La cifra non spaventerebbe il Newcastle, il quale continuerebbe a trattare. Nel caso si riuscisse ad arrivare a una conclusione dell’affare, gli introiti sarebbero utilizzati dalla Juventus per arrivare a Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna è il grande obiettivo per la retroguardia della Juve.