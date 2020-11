Calciomercato Juventus, colpo da 40 milioni: Paratici ha un piano!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – L’ultima sessione di calciomercato della Juventus è stata indicativa rispetto alla strategia che la società adotterà per continuare a rinforzarsi. Di soldi in circolazione non ce ne sono molti e, oltre a qualche cessione, serviranno idee e formule innovative per riuscire a centrare gli obiettivi di mercato. Con gli affari Chiesa e Morata è successo proprio questo: nessun grande esborso economico immediato, ma operazioni che consentono un pagamento dilazionato in più anni. Una soluzione che, senza ombra di dubbio, Paratici riproporrà anche nelle prossime finestre di calciomercato.

Sono tanti gli obiettivi bianconeri che potrebbero essere raggiunti con questo metodo, tanto conveniente quanto funzionale. Tra questi, ci sarebbe anche una vecchia fiamma estiva della Juve che starebbe tornando di moda in questo periodo: Rodrigo De Paul. Il trequartista argentino, trasformatosi ormai in un centrocampista totale e completo, piace ancora tanto alla Vecchia Signora, che è alla ricerca di rinforzi di qualità a metà campo. E, stando a quanto riferito da calciomercato.com, Fabio Paratici starebbe studiando una strategia per riuscire a strappare il classe ’94 all’Udinese, che rimane una bottega molto cara.

I friulani infatti valutano De Paul circa 35/40 milioni di euro, una cifra che la Juventus vorrebbe cercare di abbassare il più possibile. Come? Con l’inserimento di bonus e soprattutto di contropartite tecniche che potrebbero essere gradite all’Udinese, club con il quale sono stati già fatti affari nel recente passato (vedi Mandragora). Ma la soluzione che potrebbe definitivamente sbloccare l’affare potrebbe essere proprio la formula, simile appunto a quella utilizzata per portare a Torino Chiesa e Morata. Dunque un prestito per più stagioni con diritto (o obbligo) di riscatto, pagabili in più esercizi. Come accennato poco fa però, oltre a De Paul, Paratici starebbe pensando di utilizzare questo piano d’assalto anche per molti altri obiettivi. Nuovi colpi alla Chiesa e Morata in arrivo: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA LISTA