Calciomercato Juventus, arrivano conferme pesanti: “Contatti già in corso!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In questi ultimi giorni di carne al fuoco ce n’è veramente tanta per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Tanti nomi grossi in ballo, tante situazioni ancora in bilico e tante voci che continuano a circolare in orbita bianconera. Alcune di queste questioni potrebbero trovare soluzione già nel mercato di gennaio, che si avvicina sempre di più, mentre altre sono destinate ad essere rimandate alla prossima estate. Occhio però, perché le ultime notizie arrivate sono davvero pesanti.

E se parliamo di nomi pesanti per il calciomercato della Juve, in questo momento non si può non citare quelli di Paul Pogba e di Paulo Dybala. Situazioni al limite, in continua evoluzione, certamente da risolvere. E non è detto che i destini dei due campioni non possano addirittura intrecciarsi. Come riportato da Sportmediaset infatti, l’idea di uno scambio Dybala-Pogba tra Juventus e Manchester United sarebbe tutt’altro che una semplice suggestione. Anzi, tra i due club starebbe per cominciare una vera e propria trattativa e i primi contatti sarebbero stati già avviati.

“Paul Pogba vuole tornare alla Juventus e i bianconeri potrebbero decidere di scambiarlo con Paulo Dybala, giocatore che al Manchester United piace molto. Le parti hanno iniziato a parlarne e la trattativa è destinata a continuare“, si legge su Sportmediaset.it. Che ci sia fermento intorno a questi due nomi non è certo un mistero. Lo conferma anche il noto esperto di calciomercato Paolo Paganini, che su Twitter ha scritto: “Senza alimentare false aspettative o scatenare gli sceriffi del web e i Savonarola boys, ma dal Principato ho avuto conferma che la situazione Pogba è in movimento già per gennaio. Vedremo gli sviluppi e vi terrò aggiornati”. Insomma, la vicenda è tutta da seguire: la sensazione generale è che qualcosa si stia muovendo. Ma, parlando sempre di calciomercato, non è ancora tutto: >>>> 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<<