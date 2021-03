Calciomercato Juventus, allarme Dybala: “Si pensa già al sostituto!”

Le vicende di calciomercato in casa Juventus sono sempre condizionate dalla questione relativa al futuro di Paulo Dybala: ecco le ultime

Non c'è pace, non c'è fine: il tormentone relativo al futuro di Paulo Dybala continua a tenere banco per quanto riguarda le notizie di calciomercato della Juventus. E lo fa da ormai tanto, troppo tempo. Se ne parla infatti da più di un anno, ma la svolta - in un senso o nell'altro - ancora non arriva. E i segnali che arrivano sono dei più vari. Solo qualche giorno fa infatti vi abbiamo raccontato dell'indiscrezione lanciata dal noto giornalista di fede bianconera Luca Momblano. Secondo le informazioni rivelate dall'esperto di calciomercato, Dybala e la Juve avrebbero già trovato l'accordo per il rinnovo e ci sarebbe solo da metterlo nero su bianco. Insomma, tutto fatto e fumata bianca in arrivo, secondo Momblano.

A fare il punto della situazione è intervenuto un altro noto esperto di calciomercato, Claudio Raimondi. Il giornalista di Mediaset, intervenuto nel corso della trasmissione "Pressing", ha delineato uno scenario non proprio idilliaco. Ecco le sue parole: "Tra Dybala e la Juve c'è sempre più distanza. Il giocatore è ancora fermo per infortunio e i bianconeri vogliono anche capire il suo stato di salute. Intanto il Barcellona è sempre più determinato nel puntare sulla Joya. Il club blaugrana infatti sta pensando sempre di più a Dybala come possibile erede di Messi, che difficilmente riuscirà a trattenere. Ci sono segnali di distanza e la Juventus sta cominciando a valutare anche un piano B in caso di addio di Dybala. Non a caso in questi giorni si susseguono nomi di giocatori piuttosto simili all'argentino per caratteristiche come ad esempio Rodrigo De Paul, Sergio Aguero e anche lo stesso Moise Kean, che potrebbe tornare in bianconero". Insomma, tutto rimane ancora in bilico, ma il tempo sta per scadere. A breve la telenovela Dybala dovrà trovare il suo epilogo, in un senso o nell'altro. Ma non è ancora tutto per quanto riguarda il mercato della Juve. Occhio soprattutto alla mediana bianconera, che è destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<