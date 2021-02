Calciomercato Juventus, ultim’ora Dybala: arriva un annuncio clamoroso!

Ultim'ora Juventus - Dopo mesi di voci e indiscrezioni di calciomercato, all'improvviso arriva un clamoroso annuncio sul futuro di Dybala

Praticamente un anno fa iniziava la lunghissima telenovela di calciomercato della Juventus riguardante il futuro di Paulo Dybala e il suo possibile rinnovo di contratto. Solo qualche mese prima, in estate, Paratici aveva cercato di cederlo in ogni maniera, andandoci anche vicinissimo con il famoso scambio con il Manchester United per Lukaku. Come andò a finire è storia risaputa. La Joya si impuntò, decise di rimanere a Torino per giocarsi le proprie carte, mentre il centravanti belga passò ai rivali nerazzurri. Una scelta che premiò il numero 10 bianconero, che in effetti fece ricredere la dirigenza juventina a suon di prestazioni, tanto da indurre la Juve a cercare di blindarlo con il rinnovo. Un rinnovo però che, come ben sappiamo, non è mai arrivato viste le grosse distanze tra domanda e offerta. Nel corso degli ultimi mesi dunque se ne sono dette tante su questa questione. Voci di mercato, indiscrezioni e ipotesi sul futuro della Joya si sono sprecate. Almeno fino ad oggi. Già perché la notizia dell'ultim'ora potrebbe davvero mettere la parola fine su questa lunghissima ed estenuante telenovela.

La svolta decisiva

L'indiscrezione è stata lanciata dal noto giornalista di fede bianconera Luca Momblano, che in un video per il canale YouTube "JB Live" ha dato un annuncio che ha del clamoroso. Secondo il grande esperto di calciomercato infatti, la Juventus e Paulo Dybala avrebbero finalmente trovato l'accordo per il rinnovo. Ecco le parole di Momblano: "Paulo ha la Juve dentro e questo è stato il passaggio che ha portato alla notizia che voglio darvi. Da quello che mi risulta - ed è una notizia freschissima - Paulo Dybala e la Juventus hanno trovato l'accordo. Il contratto è pronto e pare anche che non ci siano più altre questioni veramente rilevanti ancora da discutere. Credo che Antunes - procuratore della Joya - e la famiglia Dybala abbiano capito la rilevanza della proposta del club bianconero. La notizia quindi è che c'è davvero un percorso in ripidissima discesa che porterà molto presto al rinnovo".

Momblano ha poi anche rivelato le cifre del possibile accordo: "Il nuovo contratto sarà da 9 milioni a stagione più uno di bonus. Da quello che mi risulta, non ci sarebbe nulla più da discutere sul contratto. Ora si aspetta l'arrivo in Italia di chi ha il potere di firma e si fa tutto". Una grandissima notizia dunque che, se confermata dai fatti, chiuderà la questione relativa al futuro del numero 10 argentino.