Calciomercato Juve, UFFICIALE: Adzic è bianconero

Nuovo acquisto per la Juve: depositati in Lega Calcio i documenti per Vasilije Adzic. Tutti i dettagli sul trasferimento

Dopo Douglas Luiz la Juve ha ufficializzato un altro acquisto, ma non è ancora Khephren Thuram. I bianconeri hanno infatti depositato in Lega Calcio il contratto di Vasilije Adzic, trequartista classe 2006 in arrivo dal Buducnost Pdgorica.

Calciomercato Juve, ufficiale Adzic

Adzic in patria è ritenuto uno dei talenti più interessanti del calcio montenegrino e giocherà ora per la Juve Next Gen. Il classe 2006 si è trasferito per 2 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto di cinque anni. A breve è atteso il comunicato ufficiale con le foto di rito, ma i documenti depositati in Lega rendono il trasferimento già ufficiale.