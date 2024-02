Milinkovic su Adzic: “E’ un mix tra un 8 e un 10. Tanti club erano su di lui”

Mladen Milinkovic, ex allenatore di Adzic, gioiello della Juventus, ha detto la sua sul talento bianconero.

Mladen Milinkovic , ex allenatore di Adzic , calciatore della Juve , ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Anche perché c'erano tanti club interessati a lui, ma la sua scelta è sempre stata la Juventus. Non ha mai avuto dubbi. Ci auguriamo tutti che sia stata quella corretta e che il tempo possa dare ragione sia a Vasilije che alla Juve.

Come suo allenatore rispetto la sua scelta e spero che continui a crescere nel modo giusto. E che lascerà il segno nella Juventus e nel calcio italiano.

Sia Jugović​​​​​ che Savicević​​​​​ hanno avuto una grande carriera in Italia, sono stati dei giocatori di altissimo livello. Vasilije deve ancora diventare un grande giocatore e deve ottenere molto per avvicinarsi al livello di questi due grandissimi calciatori del passato. È un mix tra il numero 8 e il numero 10, perché è bravo sia in fase difensiva che offensiva".