Il rinnovo di Vlahovic resta congelato

Tra la Juventus e Dušan Vlahović il dialogo è fermo, rinviato a fine stagione, ma le sensazioni non sono particolarmente incoraggianti. Il rapporto personale resta buono, così come la stima tecnica di Luciano Spalletti, che vede nel serbo un centravanti ideale per il proprio sistema di gioco. A pesare, però, sono soprattutto gli equilibri economici fissati dalla dirigenza: il nuovo tetto salariale della rosa è stato individuato nei 6 milioni percepiti da Kenan Yıldız, considerato il perno del progetto futuro. Vlahovic, che oggi viaggia su cifre ben più alte, dovrebbe accettare un deciso ridimensionamento pur di prolungare l’accordo di uno o due anni. La proposta juventina si aggira attorno ai 5 milioni più bonus, senza margini per rilanci sostanziali. Il finale di stagione, con la corsa Champions ancora apertissima, diventa così decisivo anche per il suo peso negoziale.

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Kolo Muani torna un’opzione concreta con il PSG

In parallelo, riprende quota il nome di Randal Kolo Muani, profilo che piace molto a Spalletti per caratteristiche tecniche e mobilità. Il suo cartellino appartiene al Paris Saint-Germain, club che sarebbe favorevole a trovare una soluzione definitiva in estate, anche per ragioni di bilancio: il francese peserà ancora per circa 36 milioni. In questo contesto, la Juventus potrebbe inserirsi con una formula creativa, valutando anche incastri utili sul piano finanziario. Kolo Muani era stato vicino al ritorno a Torino già la scorsa estate, prima di scegliere il Tottenham, attratto da condizioni economiche più vantaggiose per il PSG. Ora lo scenario può cambiare, con i bianconeri pronti a riaprire il dialogo su basi differenti. Per il francese, la Juventus resta la meta preferita per la prossima stagione, nonostante il suo rilancio con De Zerbi in panchina. Nonostante ciò, la sua permanenza in Inghilterra resta complicata, anche perché il Tottenham è ancora dentro la lotta per non retrocedere.

Lewandowski pista affascinante ma sempre più distante

Resta sullo sfondo il nome di Robert Lewandowski, opportunità suggestiva per esperienza e carisma internazionale. L’attaccante del Barcellona è in scadenza, ma la concorrenza è ampia e la Juventus non intende partecipare ad aste né prendere impegni prematuri. L’idea era quella di affiancare un profilo esperto a un altro centravanti più dinamico, ma la pista polacca si sta progressivamente raffreddando. Nel corso della settimana era stato avvistato il suo agente qui in Italia, probabilmente per ascoltare anche le offerte del Milan. Senza sviluppi concreti su questo fronte, la strategia bianconera si concentra ora su due priorità: capire se esistono i margini per trattenere Vlahovic e, allo stesso tempo, provare a costruire un’operazione sostenibile con il PSG per riportare Kolo Muani in Italia.