Calciomercato Juve, Miretti vicino al passaggio al Genoa

Fabio Miretti potrebbe lasciare presto la Juventus: il centrocampista dei bianconeri sarebbe un forte obiettivo del calciomercato del Genoa

Fabio Miretti sarebbe molto vicino ai saluti con la Juventus e, più esattamente, all’arrivederci. Sì perché, per il centrocampista dei bianconeri, tra i protagonisti della scorsa stagione come primo rincalzo al centrocampo titolare, la fiducia per il ragazzo non manca. Il Genoa, il quale ha tanto insistito per lui, potrà detenere il suo cartellino, ma solo a titolo temporaneo.

Miretti al Genoa con prestito secco

Negli ultimi giorni, secondo TMW, la Juventus ha deciso di modificare i piani sui centrocampisti da lasciare a disposizione di mister Thiago Motta. Considerate le difficoltà a trovare collocazione, Weston Mckennie è stato reintegrato mentre per Miretti. Per quest’ultimo, fresco di rinnovo e considerato tra i calciatori abili per l’allenatore, si è aperto a una cessione.