Calciomercato Juve, Marianella: “Douglas Luiz è un fenomeno”

Dagli studi di Sky Calciomercato l’Originale, Massimo Marianella ha commento le presunte mosse in corso della Juventus sul calciomercato. Ecco le sue parole: “Douglas Luiz penso che potenzialmente sia il colpo più importante del mercato, è un giocatore fortissimo che arriva a 26 anni, la Juventus rinuncia a due buoni giocatori e prende un fenomeno. Greenwood? Ha avuto problemi serissimi, è stato anche un carcere, il Manchester United voleva reintegrarlo e ha chiesto il permesso alla squadra femminile che ha detto no così è stato mandato in Spagna dove ha fatto bene. È un talento straordinario. Chiesa? È un giocatore da riportare al suo livello e De Rossi vede in lui un giocatore disponibile”.