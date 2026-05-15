La Juventus si prepara ad una delle sessioni di mercato più intense e importanti degli ultimi anni. La scelta di Spalletti come allenatore ha un chiaro obbiettivo: vincere, perché farlo è nel DNA bianconero. Per evitare altre stagioni con zero titoli, però, la società dovrà lavorare al meglio. Continuano a girare tanti nomi attorno alla Continassa, tant'è che anche l'allenatore toscano ci ha scherzato su in conferenza stampa pre-Lecce. I reparti da migliorare saranno sicuramente quello difensivo, dove si cerca un difensore mancino e un eventuale sostituto di Bremer. A centrocampo serve un mediano per avere alternative, oltre che a un trequartista di qualità. Si arriva poi alla questione attacco, in cui gli esterni dovrebbero essere confermati, al contrario della giostra dei centravanti. Capitolo a parte sono i portieri, in cui sia Di Gregorio sia Perin potrebbero non essere riconfermati.

Anche in uscita continuano a circolare alcuni nomi. Quelli più certi sono Cabal, Kostic (scadenza di contratto), Koopmeiners, Miretti e Openda. Oltre a quella dei due portieri, sono da monitorare le situazioni legate a Gatti, Zhegrova e, soprattutto, Cambiaso. Il difensore è forse il più richiesto dell'intera rosa bianconera, sia all'estero sia in Italia.

In difesa Spalletti vuole Kim

Kolo Muani a prescindere da Vlahovic

Cambiaso, futuro al Como?