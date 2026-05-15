Si prospetta un'estate movimentata in casa Juventus: tanti i nomi in entrata e in uscita. Proviamo a fare chiarezza.
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La Juventus si prepara ad una delle sessioni di mercato più intense e importanti degli ultimi anni. La scelta di Spalletti come allenatore ha un chiaro obbiettivo: vincere, perché farlo è nel DNA bianconero. Per evitare altre stagioni con zero titoli, però, la società dovrà lavorare al meglio. Continuano a girare tanti nomi attorno alla Continassa, tant'è che anche l'allenatore toscano ci ha scherzato su in conferenza stampa pre-Lecce. I reparti da migliorare saranno sicuramente quello difensivo, dove si cerca un difensore mancino e un eventuale sostituto di Bremer. A centrocampo serve un mediano per avere alternative, oltre che a un trequartista di qualità. Si arriva poi alla questione attacco, in cui gli esterni dovrebbero essere confermati, al contrario della giostra dei centravanti. Capitolo a parte sono i portieri, in cui sia Di Gregorio sia Perin potrebbero non essere riconfermati.
Anche in uscita continuano a circolare alcuni nomi. Quelli più certi sono Cabal, Kostic (scadenza di contratto), Koopmeiners, Miretti e Openda. Oltre a quella dei due portieri, sono da monitorare le situazioni legate a Gatti, Zhegrova e, soprattutto, Cambiaso. Il difensore è forse il più richiesto dell'intera rosa bianconera, sia all'estero sia in Italia.
In difesa Spalletti vuole KimIl primo obbiettivo per la difesa bianconera è quello di Kim Min-Jae, classe 1996 attualmente al Bayern Monaco. Nel club tedesco ha trovato poco spazio in questa stagione, la sua terza in Germania. Un'esperienza che rischia di chiudersi qui, con 25 presenze, 1 gol, 1 assist e un cartellino giallo in questo campionato. Il difensore coreano è stato chiesto direttamente da Spalletti, con il quale ha conquistato lo scudetto nel 2022-23 con il Napoli. L'allenatore non lo considera il sostituto di Bremer, bensì un elemento da inserire insieme al brasiliano e a Kelly. È chiaro che, se il numero 3 dovesse essere ceduto, il coreano potrebbe prendere il suo posto. Tutto dipenderà dal futuro dello stesso Bremer e di Gatti, che non è considerato incedibile. Il suo valore si aggira intorno ai 25 milioni di euro: una cifra sostenibile per i bianconeri, che potrebbero intavolare una trattativa con il club tedesco.
Kolo Muani a prescindere da VlahovicIl reparto con più necessità è quello d'attacco. I numeri di David e Openda sono stati deludenti, e adesso entrambi potrebbero lasciare Torino. Anche qui Spalletti ha una richiesta ben precisa: avere 3 centravanti in rosa. Il futuro di Vlahovic è in bilico, con il rinnovo che non si sblocca e il tempo che si riduce giorno dopo giorno. L'allenatore vorrebbe tenere il serbo in squadra, ma non vuole che un suo addio possa trasformarsi in un alibi per la prossima stagione. Per questo, inizia a studiare dei sostituti.Kolo Muani è la scelta più logica per i bianconeri. I primi mesi alla Juventus erano stati ottimi, e potrebbe fare ancora meglio nel piano tattico di Spalletti. Il francese sa attaccare la profondità, sa giocare da sponda e, all'occorrenza, può giocare largo sulla trequarti. Il suo ritorno sarebbe un sogno ed è una priorità della dirigenza, ma occhio alle cifre. Il PSG lo valuta attorno ai 40 milioni: andrà trovata la formula giusta per non spendere cifre esorbitanti. Attenzione anche al Tottenham di De Zerbi, con il quale Kolo Muani sembra essere rinato.
Cambiaso, futuro al Como?Come detto, il principale nome in uscita è quello di Andrea Cambiaso. Il laterale è sotto attenta osservazione di vari club, sia in Italia sia all'estero. Nella scorsa stagione, a gennaio, era finito nel mirino del Manchester City, che era arrivato a offrire una cifra intorno ai 60 milioni. Nei mesi scorsi si è parlato di un interesse del Barcellona, ma anche di altri club di Premier League. In Italia, la maggiore minaccia è il Como di Cesc Fabregas, il quale ha necessità di acquistare giocatori italiani. Le cifre per aggiudicarsi il calciatore non sono un problema per nessuno di questi club: alla Juve guadagna circa 2,4 milioni a stagione ed è valutato non meno di 30 milioni. Si era parlato anche di un clamoroso scambio con l'Inter, ma la sensazione è che si trattasse di un'idea difficile da realizzarsi.
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