Sono tanti, forse troppi i candidati ad essere il prossimo attaccante della Juventus. Dal sogno Lewandowski all'obbiettivo Kolo Muani, passando però per i due centravanti già in rosa. Vlahovic e David sono in attesa di capire il loro futuro, con il serbo che è in trattativa per il suo rinnovo. Non è scontata la cessione del canadese, che potrebbe restare a Torino anche la prossima stagione. Spalletti ha messo le cose in chiaro: vuole 3 centravanti in rosa, a prescindere dal futuro di Vlahovic e David.

Vlahovic resta il punto di partenza

Nella testa di Luciano Spalletti, il futuro attacco della Juventus deve avere una certezza, che corrisponde al nome di Dusan Vlahovic. L’allenatore non ha mai nascosto la volontà di provare a rinnovare il contratto del serbo. Per lui il serbo rappresenta il centravanti ideale, e già nelle ultime partite ha dimostrato la fiducia che ha nei suoi confronti. Spalletti cerca un numero nove fisico, cattivo e capace di reggere i duelli. Un attaccante che sappia proteggere palla e fare gol pesanti. Le parole pronunciate dopo Lecce lo hanno confermato chiaramente. La dirigenza sta lavorando per trovare un accordo economico sostenibile. Il rinnovo di Vlahovic sarebbe il primo tassello del nuovo reparto offensivo. Attorno a lui, poi, dovrebbe ruotare il resto delle scelte. L’idea non è avere un solo riferimento avanzato: il progetto è costruire un reparto con soluzioni diverse e complementari.

Kolo Muani, il profilo che convince

Il secondo nome che piace molto all’allenatore è Randal Kolo Muani. Il francese ha già dimostrato a Torino di saper incidere con continuità, anche con la concorrenza di un altro attaccante. I suoi numeri in bianconero, tra gennaio e giugno, hanno lasciato un segnale forte. A fine stagione rientrerà al Paris Saint-Germain dopo il prestito al Tottenham. La Juventus osserva con attenzione la situazione contrattuale. Il costo dell’operazione non è dei più bassi, con la cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni. Kolo Muani piace perché può giocare sia centrale sia largo, una soluzione poco presente nella rosa attuale. Offre profondità, velocità e duttilità tattica. In una stagione lunga, queste caratteristiche diventano fondamentali. Spalletti lo considera un’alternativa credibile ma anche un possibile partner offensivo.

Jonathan David, l’opzione da non scartare

Negli ultimi mesi, l’allenatore ha fatto filtrare un altro gradimento. Spalletti non disdegnerebbe la permanenza di Jonathan David. Il rendimento non è stato esaltante, ma il canadese ha qualità utili al sistema. David tende a svuotare l’area e favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Questo movimento ha portato benefici evidenti, soprattutto a McKennie. Inoltre, Spalletti lo vede anche qualche metro più indietro rispetto a un centravanti puro, seppur l'esperimento fallimentare contro il Verona, in cui per uno spezzone ha giocato trequartista insieme a Vlahovic. Lo stesso potrebbe accadere con Kolo Muani nella prossima stagione. Molto dipenderà dal mercato e da eventuali offerte superiori ai 30 milioni. L’indicazione tecnica, però, è chiara. Per Spalletti, tre centravanti sono essenziali per essere completivi in Italia e in Europa.